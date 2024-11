Lo scorso ottobre, Enzo Paolo Turchi ha annunciato di voler abbandonare la Casa del Grande Fratello: “Ho parlato anche con loro con confessionale. Sento troppo la mancanza di mia figlia Maria, della mia famiglia. Tanto sentivo che quello che potevo dare l’ho dato e quindi è arrivato il momento di andarmene. Non è una cosa pensata adesso, è da giorni che ci pensavo e sono sicuro”.

A quel punto, Alfonso Signorini e gli autori – che già ne erano a conoscenza – hanno deciso di far entrare Carmen Russo per far cambiare idea al coreografo che, però, in diretta ha sorpreso tutti: “Adesso entra lei ed esco io! No voglio andarmene, voglio rivedere mia figlia. Per me può restare qui Carmen non ci sono problemi. Mi posso occupare senza problemi di Maria, l’ho già fatto in passato”. Alla fine, però, la Russo e Signorini sono riusciti a convincere il coreografo a restare per qualche altra settimana.

Enzo Paolo Turchi lascia definitivamente la Casa

Alcuni giorni fa, Enzo Paolo è uscito dal Confessionale e ha fatto una confidenza a Pamela Petrarolo: “Ho già chiamato tutti e vado”. Nella giornata di domenica, è arrivato un comunicato ufficiale nel quale si annunciata l’uscita “momentanea” del concorrente. In realtà, però, non è così. Nel corso della puntata andata in onda ieri, lunedì 12 novembre, Turchi ha comunicato ai gieffini che la sua avventura nel reality show si è conclusa: “Ciao ragazzi, sono uscito definitivamente. Io lascio la casa perché la mia famiglia mi manca moltissimo. Ho superato miei problemi interni gravi e li ho risolti. Sappiate che vi voglio bene e vi ringrazio per tutto quello che mi avete dato. Mi è servito per superare tanti problemi. Mi mancherete molto, ma la mia famiglia è importante, sono stato male ed era giusto così. Grazie ad Alfonso e al Grande Fratello che mi hanno dato questa bella possibilità di salutarvi. Forse tornerò per farvi qualche lezione di ballo. Adesso però devo davvero andare e non cambiate”.