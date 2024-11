Movimenti sotto le coperte, passione in magazzino e in ogni angolo della Casa del Grande Fratello: in questi giorni Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono dati decisamente da fare, e c’è chi ha rivelato che ci sarebbe stato molto di più. Una nota giornalista ha infatti spifferato che sarebbero stati usati addirittura 12 profilattici.

Nell’ultima puntata di 361 Lounge, Grazia Sambruna ha riportato quello che una sua fonte gli ha riferito su Shaila e Lorenzo: “Io avrei una bella notiziola. Te la do? Ambasciatrice non porta pena: un uccellino mi ha cinguettato all’orecchio che Shaila e Lorenzo nell’ultima settimana, cioè in sette giorni, hanno fatto fuori dodici profilattici. Ben dodici in appena una settimana. Ma perché? Perché sono bravi e lo fanno protetto com’è giusto che sia”.

A quel punto è intervenuta Cecilia Capriotti: “Fermiamoci alla notizia: hanno utilizzato dodici protezioni e quindi si sono incontrati da quel punto di vista. Ma trovate giusto tutto ciò? Ok la storia d’amore, ma fare questo in una casa in tv piena di telecamere? Dite che è bello esternare la passione senza freni con la famiglia a casa che guarda? Io chiedo perché sono cose che mi vengono in mente”.

A dire la sua anche Simona Tagli: “Il perbenismo a volte non fa bene a nessuno e questo è verissimo. Però devo anche dire che loro ribadiscono che non sono fidanzati e non stanno insieme e quindi queste cose fanno passare un messaggio che non è consono per i ragazzi giovani che guardano da casa”.