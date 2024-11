Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello andata in onda martedì 12 novembre, Stefano Tediosi è diventato ufficialmente un nuovo concorrente. L’ex tentatore ha avuto subito un faccia a faccia con Alfonso D’Apice dall’esito decisamente scontato (“Ti compri i follower su Instagram”; “Hai segregato la tua fidanzata”; “Si vede che hai 32 anni”). Ma il vero colpo di scena è arrivato quando ha incontrato Federica Petagna. I due si sono salutati, ma lui si è comportato in maniera piuttosto fredda. Questo perché, negli ultimi giorni, Stefano ha scoperto che Federica, a sua insaputa, avrebbe avuto due flirt con due diversi ragazzi.

“Spero che tu sia sincera e qualunque cosa mi dirai non cambierà il mio giudizio nei tuoi confronti - ha esordito Tediosi -. Ho parlato con Giovanni (De Rosa, anche lui ex tentatore, ndr), e mi ha detto che vi siete frequentati e c’è stato un bacio. Gli ho parlato, mi ha giurato di sì. Sei sicura? Perché c’è stata anche un’altra cosa. Sempre Giovanni mi ha confermato della questione di quel cugino, pare che tu ti sei appartata fuori la discoteca e con la scusa che avevi bevuto un po’ c’è stato un bacio”.

La Petagna, visibilmente in difficoltà, ha ovviamente negato: “Io e Giovanni eravamo molto amici poi ho visto che qualcosa in lui era cambiato, infatti dopo non ci siamo più sentiti e no, non c’è stato nessun bacio. In realtà su queste cose ci resto un po’ male”.

Il retroscena svelato da Giovanni De Rosa

In un’intervista rilasciata a Lollo Magazine, Giovanni De Rosa ha parlato di del flirt segreto con Federica: “Se è vera l’indiscrezione secondo la quale io e Federica Petagna ci saremmo frequentati e che Federica sarebbe stata indecisa tra lei e Stefano? Sì. Con Federica ho avuto un rapporto che va oltre l’amicizia, per me è una persona importante. Penso che l’entrata di Alfonso all’interno del Grande Fratello sia un trampolino di lancio per entrambi! Non credo che ci sarà una riappacificazione, perché so che Federica non prova più niente per lui. Credo che Stefano non sappia niente di me e Federica perché lei mi ha sempre detto che non ne ha mai parlato con lui; inoltre, nel periodo che ci siamo frequentati lei mi diceva che non lo sentiva più!”.