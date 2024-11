Nella sua newsletter, Selvaggia Lucarelli ha rivelato che Sonia Bruganelli avrebbe voluto prendere il suo posto come giurata a Ballando con le Stelle: “Lei voleva il mio posto a Ballando, ma prima dovrebbe capire il suo posto nel mondo e nello spettacolo. Ed è legittimo voler fare la giurata”.

Ieri pomeriggio, ospite a La Vita in Diretta, la Bruganelli ha spiegato come mai si è stizzita con la Lucarelli ed ha anche rivelato nel dettaglio cosa c’è di vero sul rumor secondo il quale due anni fa avrebbe voluto fare la giurata di Ballando con le Stelle.

Le parole di Sonia Bruganelli

“Io non parlavo della professione di Selvaggia e a contenuti giornalistici a pagamento. Mi riferivo a me e lei su quell’argomento. Cioè il fatto che io volessi fare la giurata al posto suo. Era la sua opinione e da un punto di vista giornalistico sia importante il confronto e la doppia opinione. Forse era più giusto e carino che ne parlassimo in presenza. Se ho sottolineato che lei guadagna sulla mia persona? Oddio, in quel caso sì l’ha fatto. Ma scusatemi, è elegante che lei dica in diretta che io sono sposata con una persona ricca?

Io non avrei mai parlato di quell’argomento se lei non mi avesse provocato. Mi ha detto ‘pensi di avere qualcosa da dire?’. Se io volevo fare la giurata al posto suo? Andiamo per gradi. A me due anni fa è stato chiesto se volessi fare la concorrente. Non era il momento giusto e allora ho detto ‘l’unica cosa che posso fare, se dovesse cambiare la giuria, è di fare un provino per fare la giurata’. Milly ha detto ‘io la giuria non la cambio’ e io ho detto che non avrei ballato. Poi le circostanze sono cambiate e quest’anno invece ho accettato di scendere in pista.

Lei dice che arrivo con un copione e mi preparo le risposte. Non è vero! C’è una cosa che non notate. Lei mi ha detto una cosa che ha me ha dato molto fastidio. Ha detto ‘tu pensi che ci sia qualcosa da dire su di te?’. Non ero entrata con l’idea di attaccarla sulla newsletter”.