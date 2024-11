Dopo l’ennesimo scontro con Sonia Bruganelli avvenuto nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle (clicca QUI per l'articolo), ieri Selvaggia Lucarelli è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Ovviamente, la conduttrice ha aperto l’intervista mandando in onda le clip delle discussioni tra la giurata e la concorrente, e Selvaggia ha spiegato che secondo lei Sonia arriva in pista con una sorta di copione studiato a tavolino. La Lucarelli ha poi sottolineato (di nuovo) come la Bruganelli desiderasse prendere il suo posto nella giuria del dancing show condotto da Milly Carlucci.

Selvaggia Lucarelli: "La Bruganelli arriva in pista con un copione"

“Ha un limite. Lei arriva a Ballando con un copione già pronto. Lei ha imparato la sceneggiatura a memoria perché sa esattamente cosa vuole essere quella sera. Alcune sere è più mansueta e altre sere più battagliera. Ieri voleva prendersi la scena con le scintille. Ma deve guardarsi il registro e il contesto, altrimenti sembra una pazza. Io ieri stavo facendo ironia e le stavo dicendo che si stava smontando pezzo per pezzo e invece lei parte fuori contesto e parla della mia newsletter a pagamento. Perché quella era la battuta che si era preparata da casa. Questo fa sì che tutto diventi stonato. Perché ci sono due persone che dovrebbero avere un dialogo e invece ce n’è una che si prepara e che vorrebbe dominare a tutti i costi.

Il suo problema è questo, il suo continuo voler esercitare il potere in tutti i modi possibili, vuole essere la parte dominante della storia. Lei nella sua vita ostenta il potere economico, l’ex marito importante che l’ha aiutata ad affermarsi. Poi finisce il matrimonio e lei ha paura di non essere più rispettata in quanto moglie di e ha paura di aver perso la sudditanza intorno a sé. Lei soffre il giudizio, perché ora è la giudicata e non la giudicante. Lei voleva il mio posto a Ballando, ma prima dovrebbe capire il suo posto nel mondo e nello spettacolo. Ed è legittimo voler fare la giurata”.