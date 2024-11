Nelle ultime settimane sono iniziati a circolare diversi rumor in merito agli ospiti della nuova stagione di Belve. Ieri sera, Francesca Fagnani, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha svelato il primo personaggio che vedremo nel suo programma. La giornalista e conduttrice ha rivelato che se Mediaset le darà il permesso, Andrea Giambruno si lascerà interbistare da lei.

“Se è vero che verrà Andrea Giambruno? Noi l’abbiamo invitato. Diciamo che è un evento. Noi l’abbiamo invitato, lui è contento e convinto di venire. Da parte nostra siamo molto felici di questo. So che a Mediaset stanno dialogando su questo e quindi speriamo di vederlo. Sì stanno dialogando… con gli avvocati. Quindi siamo fiduciosi del suo arrivo. Il fatto che voglia venir eè interessante. Poi lui non ha mai parlato. Scossoni pe ril governo? Vedremo.

Che beneficio ha un ospite a raccontare ambiguità? L’ideale è raccontarsi e dire il vero. Io penso che ne escano meglio di come entrano. Il trattamento funziona perché in qualche modo umanizza. Con alcuni sono diventata amica. Con Antonella Clerici, ad esempio. Esercitano una seduzione su di me, anche se non tutti, donne comprese. L’aspetto più interessante di tutte queste interviste sono chiaramente le zone d’ombra. Molto più affascinanti delle luci. Intanto perché sono più nascoste, quindi tirarle fuori è affascinante.

Il giornalismo d’inchiesta è una boccata d’ossigeno rispetto a Belve. Il casting è difficile, spesso gli ospiti cambiano idea, è molto complicata la gestione. All’inizio succedeva sempre che ci chiedessero i tagli, soprattutto sulle cose che alla fine erano la notizia”.