Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi, volti del fortunato programma Cortesia per gli ospiti, in onda su Real Time, sono stati ospiti durante l’ultimo appuntamento di Elle Active. L’ex giurato di Drag Race Italia ha anche parlato del suo percorso dopo la vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip, dell’esplosione della popolarità e di come ha poi gestito il calo di fama.

Tommaso Zorzi, come ha gestito la popolarità e il calo di fama dopo il GF Vip

“Ad esempio io quando ho vinto il Grande Fratello Vip, l’anno del Covid. Una delle edizioni più viste, una delle finali più viste… cioè io sono uscito dalla casa del Grande Fratello che ero veramente… non dico Dio, ma qualcosina sotto. Io ancora oggi, a quattro anni che sono uscito dal GF Vip, la maggior parte delle persone che mi fermano per strada mi dicono ‘ma tu che fine hai fatto? Sei sparito davvero’. Una cosa che se non sei forte… sto facendo altro. Perché quella fama e quella popolarità così forte non ti torna più. E quindi se non sei abituato a cambiare e a imparare un mestiere e ti concentri solo sulla popolarità, non arrivi a nulla. Cosa mi aiuta? Gente che ti dice di no, non circondarti di yes men.

Tutte le persone con cui lavoro sono persone estremamente oggettive, che vogliono il mio bene e che quindi mi dicono di no, mi dicono di non fare certe cose, di non prestarmi a certi giochi televisivi, di fare solo cose in cui sono rilevante, perché la fama la puoi ottenere in un secondo. Se io oggi vado a ballare, mi ubriaco, mi fanno un video, domani sono sulla bocca di tutti. Allora in quel momento sei popolare, la gente ti ferma per strada, funziona così. Quindi se ti abitui alla fama e non al mestiere che vuoi fare, duri molto poco e ti fai anche male. Perché poi quella grande fame lì è effimera e scende. Anche a me è scesa. Dopo il Grande Fratello avevo dieci paparazzi sotto casa e adesso non li ho più. Se vuoi quella roba lì e poi ti viene a mancare, sbarelli”.