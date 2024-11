Tommaso Franchi è stato molto chiaro e ha confidato ai coinquilini spagnoli che non intende uscire dai reality né con Maia Benedicto né con Mariavittoria Minghetti.

“La verità è che io ho iniziato questo percorso da solo e voglio finirlo da solo – le parole del concorrente del Grande Fratello riprese da IsaeChia -. Non voglio avere relazioni con nessuno. Al Gran Hermano e Grande Fratello ho visto questa connessione tra me e Maica, ho pensato molto queste notti perché in due giorni mi sono sentito in quel modo. Ho la risposta ora: perché quando lei è venuta nella Casa, lei era l’unica persona normale. Nel Grande Fratello nessuno è come lei, anche le persone normali… non sono come lei. Questa è la prima cosa che mi ha connesso a lei”.

E ancora: “Mi è dispiaciuto molto quando è andata via, si è visto dal video. Perché era l’unica persona con cui ho parlato tranquillo, però questo il Grande Fratello e il Gran Hermano non lo hanno capito ed hanno cercato di unirci, però le cose forzate non sono ben fatte, per me. Deve essere tutto naturale. Se fossi stato un cucaracho sarei entrato qui a fingere l’amore per una ragazza. lo sono una persona normale e non voglio fare telenovelas”.

Tommaso Franchi: "L'esperienza al Gran Hermano mi è piaciuta"

“Qui voi avete tutti un comportamento normale e non studiate quello che dovete dire, in Italia sì. Come in un film. In Italia è molto diverso. Qua in Spagna mi sembrate tutti più normali. Non avete esperienze televisive, ed è questo il bello del programma, è la parte naturale. La televisione delle telenovelas in Italia non mi piace. Ogni settimana entra o esce qualcuno.

Entrano, escono, entrano, escono, è tutto una pazzia. Siamo rinchiusi, eh! Ma ogni settimana qualcuno viene o va via. Manca l’energia positiva che c’è qua. Qua non mangiate, ma l’energia è positiva. Noi in Italia abbiamo sempre cibo, ma non è positiva come energia. E non discutiamo molto, ma lo sento. Questa esperienza del Gran Hermano mi è piaciuta moltissimo!”.