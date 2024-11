Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti non hanno mai nascosto la loro antipatia nei confronti di Shaila Gatta. In particolare, il medico estetico non ha assolutamente gradito che l’ex velina, stando a quanto rivelato da Javier Martinez, abbia etichettato lei e Amanda Lecciso come delle “zo**ole” o che abbia fatto insinuazioni su Lorenzo Spolverato utilizzando un termine omofobo (accusa che, però, la ballerina ha rispedito al mittente). Quando Shaila è rientrata in Italia dopo la trasferta al Gran Hermano, Mariavittoria è sbottata: “Mi sta sulle balle, non la posso sopportare e vi dico pure un’altra cosa: a me da pure fastidio che sia tornata, se ne poteva restare a Madrid”.

Intanto, nelle ultime ore, sul web sta circolando un video in cui si vedono la Morlacchi e la Minghetti fare ipotesi “maligne” sull’amicizia sbocciata tra Shaila e Federica Petagna: “Shaila ha fatto molta amicizia con Federica, chissà come mai. Perché pensa che possa essere un personaggio importante di Temptation? Eh, buongiorno!”.

Con ogni probabilità, Jessica e Mariavittoria credono che Federica sia la nuova Perla Vatiero, anche se al momento la giovane estetista napoletana è stata sostanzialmente invisibile. E’ facilmente ipotizzabile che finirà al centro delle dinamiche a partire da martedì sera, quando farà il suo ingresso nella Casa l’ex tentatore, nonché sua attuale frequentazione, Stefano Tediosi. Da quel momento avrà inizio la dinamica del triangolo amoroso che vedrà coinvolto anche Alfonso D’Apice, ex della Petagna.