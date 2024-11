Ieri sera, Lorenzo Spolverato è stato protagonista di un lungo monologo nella Casa del Grande Fratello. Il modello milanese ha iniziato a raccontare di come Helena Prestes lo veda come una sorta di idolo, e di come Mariavittoria Minghetti lo guardi mentre lui è in costume.

Il monologo di Lorenzo Spolverato

“Lì ho l’ennesima ragazza che si scioglie per me, Helena si scioglie. Lei vede in me un idolo, un Dio, passa tutti i giorni con me. Eppure io arrivo a pensare ‘però aspetta, basta con questi flirt’. Sì ok io sono uno charmant, hai presente cosa significa charmant? Quello che è molto carismatico, colui che anche inconsapevolmente prende il dono del piacere dall’altra persona. Io sono questo, sono così, è vero e lo so. Ma poi ho pensato ‘ sarebbe bello rendere questo esclusivo per una sola donna’. E dio ‘perché? Cos’ha Helena che io posso portarmi fuori?’. E lì mi sono detto che non era lei, ma eri tu. Ma non solo Helena. Io qui sarei potuto andare avanti con altre. Quelle che voglio qui… Ma c’era questa cosa, mi sono detto ‘con questa Shaila ci sono le scintille, perché non le ascolti?!’.

Oggi è venuta Mariavittoria da me, ma non so perché. Io le ho chiesto se le mancava Tommaso e lei mi ha detto che con lui non c’era nulla. Poi mi ha detto: “Non ti nego che mi manca la sua compagnia e non ti nego che quando vedo te in costume penso anche a lui”. E io non ho capito, perché il costume come il mio ce l’ha anche Giglio”.