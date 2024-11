Lorenzo Spolverato è finito nuovamente nel mirino dei telespettatori. Sin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, il modello milanese ha attirato su di sé le critiche del pubblico per via di alcuni suoi atteggiamenti o affermazioni decisamente sopra le righe.

Negli ultimi giorni, complice anche la trasferta al Gran Hermano di Tommaso Franchi, è parso evidente l’avvicinamento tra Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti. Il pallavolista argentino e la 31enne romana sono molto legati, tanto che alcuni concorrenti ritengono che tra loro stia nascendo qualcosa che va oltre una semplice amicizia (clicca QUI per l'articolo).

Ieri sera, Javier ha notato un momento di disagio di Mariavittoria, probabilmente dovuto ai disturbi alimentari di cui soffrirebbe la gieffina, e ha dunque deciso di portarla in giardino per parlarle in privato. Un gesto che ha scatenato la reazione pungente di alcuni inquilini.

“Ora vanno in combo”, ha commentato Yulia Bruschi. “Certo, è normale, sono alleanze. Noi abbiamo conquistato l’America, loro l’Africa”, ha replicato Lorenzo. Un’affermazione che ha scatenato una vera e propria bufera nei confronti del modello milanese, non nuovo ad uscite decisamente discutibili. Anche Yulia è finita nel mirino degli utenti, che l’hanno accusata di non avere un briciolo di sensibilità nei confronti di Mariavittoria e del difficile momento che sta attraversando.