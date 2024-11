Martedì 12 novembre, con l’ingresso dell’ex tentatore Stefano Tediosi, si comporrà un nuovo triangolo che vedrà protagonisti proprio quest’ultimo insieme a Federica Petagna (i due si stanno frequentando) e Alfonso D’Apice. Nella Casa del Grande Fratello, però, alcuni inquilini hanno parlato dell’ex triangolo formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti (clicca QUI per l’articolo).

Proprio durante la chiacchierata che aveva come argomento di discussione ciò che è accaduto l’anno scorso tra l’imprenditore rietino, l’influencer campana e l’ex tentatrice, Shaila Gatta ha parlato del gossip che alcuni mesi fa la vista protagonista proprio con Mirko. Durante la passata edizione del reality show, infatti, l’ex velina era stata tirata in ballo nel corso di una puntata per una paparazzata “sospetta” con Brunetti. “Qui Mirko è con tale Shaila Gatta, una nota velina di Striscia la Notizia. Sono stati ripresi ed erano proprio a parlare. Lei non si è schiodata da lui e lo stesso lui da lei. Come vedi si sta divertendo”, le parole di Alfonso Signorini. Le immagini furono mostrate anche a Perla, che non nascose di essere particolarmente gelosa.

“Lo sai che uscì uno scoop mio con Mirko? Sì, ma non era vero”, ha detto Shaila.

Le parole di Shaila Gatta su Mirko Brunetti

“Questo Brunetti è il tipico ragazzetto di oggi. Cosa intendo? Sì, il bello che non balla per nulla. Un classico pesce al brodo. A Napoli diciamo così per dire che è un ragazzo che non si muove. Lui ha due belle donne vicino con un grande carisma e io mi domando come loro possano ancora dargli spago. Mirko è un pesciolino, che sta fermo come un tipico bamboccione. Poi però è uscito dalla casa del GF e adesso si è ricordato che ha un carattere”.