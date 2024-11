Al Grande Fratello, dopo essersi dati da fare in camera da letto, magazzino, sui divani e in giardino, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nel cuore della notte, si sono nascosti dietro le tende della camera per vivere un momento di passione senza essere spiati dalle telecamere. In realtà, però, qualcuno li ha visti e ha spifferato quello che è accaduto tra l’ex velina e il modello milanese.

Shaila e Lorenzo si sono “imboscati” dietro le tende, dove sono rimasti per circa una ventina di minuti (con tanti di rumori espliciti in sottofondo). Helena Prestes, però, ha assistito alla scena, e poco dopo anche Ilaria Galassi ha notato i movimenti “sospetti” dietro alle tende riportando tutto a Enzo Paolo Turchi: “Ci sono quei due dietro alle tende che si amano, si baciano”. Il coreografo senza pensarci troppo ha risposto: “Cioè, ma qui siamo proprio alla frutta ragazzi. Sì qui dentro siamo arrivati alla frutta”.

Aereo degli Shaviers, Lorenzo sbrocca con Shaila

“Quella era una reazione di quieto vivere, giusto? La vera reazione qual è? Star lì a guardare o non guardare? Devi essere te stessa, non ti conosco. E' successo tutto questo, sono qui a viverlo con te e vedo una reazione che non mi aspetto. Non so fino a che punto quella reazione è stata davvero per quieto vivere e non te ne potevi stare seduta. Lo volevi vedere questo aereo?".

Shaila ha provato a giustificarsi: "Io non so rispondere a questa domanda. L'ho guardato perché per me era una reazione carina per le persone. Non mi sento di aver fatto una cosa sbagliata, mi dispiace che tu la stia prendendo in questo modo, ma non è una cosa che mi appartiene. La prossima volta che arriva un aereo con questo hashtag mi chiudo nel ce**o e va bene così. Mi segrego in bagno. Te l'ho spiegato, era anche per il pubblico che mi sono alzata. Adesso cosa ho fatto con Yulia? Mi sono alzata e sono andata a vedere. Sono passate quasi tre settimane, sai che in questa casa il tempo...".