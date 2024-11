Jessica Morlacchi non sembra avere dubbi: Javier Martinez sarebbe interessato a Mariavittoria Minghetti. Ed in effetti, dopo l’uscita di Tommaso Franchi, attualmente impegnato al Gran Hermano, negli ultimi giorni il pallavolista argentino e il medico estetico si sono avvicinati molto.

Mentre si confidava con Luca Calvani, Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti parla della possibilità che tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto possa essere scoccata la scintilla, ma l’attore toscano interviene: “Bisogna vedere se lui si sente coinvolto, essendo un tipo particolarmente dritto. A lui piace, ma mi sembra una persona che non intavola qualcosa se non la può portare in fondo. Gli sembrava lontana Roma, figurati Madrid! Però magari, se arriva e ci si trova davvero bene…”. Mariavittoria non è convinta delle parole di Luca e spiega: “Tommaso ha anche quella cosa di viversi il momento, di non ragionare sul dopo”.

In seguito, Calvani parla del cambiamento degli ultimi giorni della Minghetti: “Io vedo che ti diverti di più, ti lasci andare, quindi dobbiamo cercare di capire cosa ti blocca, perché spendi così tanta energia ma non riesci a emergere per come sei… Secondo me, se dovesse succedere con lui questa cosa, accadrà quando conoscerà la nuova Mariavittoria, quella che ora abbiamo conosciuto noi! Sei esuberante, stravolgente, divertentissima!”. Poi prende la parola Amanda: “A Tommaso non piace questo suo spirito, gliel’ha detto”, ma Jessica non lo accetta: "E vabbè, allora aiuto! Se il tuo lato bello non gli piace… praticamente significa spegnere una persona”. Quando la Lecciso dichiara che prima di questa settimana Mariavittoria, “inconsciamente, si è contenuta”, Calvani le chiede: "Ma perché ti dovresti contenere? Però hai fatto uscire dal guscio lui (si riferisce a Javier, ndr). Si diverte con te, è un bravo ragazzo e non ha schemi, né molta rigidità”.

Continuando a parlare di Martinez, la Minghetti chiarisce: “A livello di chimica non provo niente, mi piace caratterialmente Javier adesso, prima no”. L’attore riprende la parola e sottolinea: “Sto dicendo che fai bene a continuare così, a stare lì e vedere come ti senti via via che il tempo passa, divertiti! Magari poi diventate solo amici come lo siamo io e Jessica, però, cavolo, avere un amico qua dentro, uno che quando ti girano le scatole vai lì e gli spari due cavolate, è tanta roba". Mariavittoria risponde: "Per ora con lui sta nascendo questa cosa e ne sono contenta”. Ma la Morlacchi, che sembra vederci lungo, esclama: “Secondo me, questo tipo di amicizia tra loro non può esserci. Javier già inizia a guardarla in un altro modo”.