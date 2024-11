Dopo aver archiviato la storia d’amore con Alfonso D’Apice, Federica Petagna, al termine di Temptation Island, ha iniziato a frequentare l’ex tentatore Stefano Tediosi, che raggiungerà i due ex fidanzati nella Casa del Grande Fratello nel corso della puntata di martedì 12 novembre. Tuttavia, Giovanni De Rosa, anche lui tentatore dell’edizione autunnale del programma condotto da Filippo Bisciglia, ha svelato ai microfoni di Lollo Magazine che lui e Federica si sono frequentati. E ciò sarebbe avvenuto totalmente all'oscuro di Stefano.

“Se io e Federica ci siamo frequentati? Sì, lei era indecisa tra me e Stefano. Con lei ho avuto un rapporto che va oltre l’amicizia, per me è una persona importante”.

E su Federica e Alfonso al Grande Fratello: “Penso che l’entrata di Alfonso all’interno del GF sia un trampolino di lancio per entrambi, ma non credo che ci sarà una riappacificazione, perché so che Federica non prova più niente per lui”.

E ancora: “Credo che Stefano non sappia niente di me e Federica, perché lei mi ha sempre detto che non ne ha mai parlato con lui. Inoltre, nel periodo che ci siamo frequentati, lei mi diceva che non si sentivano più”.

Chi è Giovanni De Rosa

Giovanni De Rosa ha 28 anni ed è originario di Napoli. Da 3 anni vive a Gran Canaria dove si occupa di gestire un autonoleggio. È appassionato di motori e di nautica. Il suo profilo Instagram conta più di diecimila follower.