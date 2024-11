Martedì 12 novembre, in occasione della dodicesima puntata del Grande Fratello, con l’ingresso nella Casa dell’ex tentatore Stefano Tediosi, si comporrà ufficialmente il nuovo triangolo amoroso che vedrà protagonista proprio quest’ultimo insieme a Federica Petagna (i due attualmente si frequentano) e Alfonso D’Apice (ex fidanzato della giovane estetista napoletana). In realtà, stando alle rivelazioni fatte da un altro ex tentatore, Giovanni De Rosa, a Lollo Magazine (clicca QUI per l’articolo), il quale ha dichiarato di aver frequentato Federica senza che Stefano e Alfonso ne fossero a conoscenza, il triangolo potrebbe trasformarsi in un quadrilatero.

A differenza di quanto accaduto nell’edizione passata con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, però, in quest’occasione un eventuale colpo di scena potrebbe essere più difficile da concretizzarsi. Federica, infatti, ha chiarito a più riprese di non essere più innamorata di Alfonso e in effetti i suoi atteggiamenti fuori e dentro la Casa sembrano confermarlo. Difficile, quindi, che la giovane partenopea scelga di tornare sui suoi passi essendosi già sbilanciata a favore di Stefano. Dall’altra parte, tuttavia, D’Apice è apparso più che mai determinato a riconquistare l’ex fidanzata.

Nelle ultime ore, l’ex triangolo formato da Mirko, Perla e Greta è stato oggetto di discussione nella Casa del Grande Fratello. A parlarne sono stati proprio Federica e Alfonso insieme a Shaila e Lorenzo. La Petagna, in particolare, ha ripercorso cronologicamente tutte le vicende che hanno visto protagonisti l’imprenditore rietino, l’influencer campana e l’ex tentatrice. Alla fine, Brunetti e la Vatiero, dopo essere tornati insieme, si sono detti addio lo scorso agosto, mentre la Rossetti ha intrapreso una relazione con Sergio D’Ottavi.