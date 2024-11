Nel dicembre 2023, c’è stato un momento di fortissima tensione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese (clicca QUI per l'articolo).

“Succede che quando uno non ha un’occupazione rompe le scatole a chi ce l’ha. Non gli è bastato andare al Grande Fratello grazie alla sottoscritta", era sbottata la showgirl argentina. L’ex vippone aveva poi replicato e alla fine era intervenuto anche l’avvocato di lei, tanto che si parlò anche di un possibile approdo in tribunale.

Ospite di Ciao Maschio lo scorso settembre, Spinalbese aveva spiegato che il rapporto con la Rodriguez era altalenante: “Siamo entrambi lunatici. Ora ci rido, ma in passato non è stato bello. Adesso andiamo d’accordo, ma ci sono periodi in cui non è così. Qualche volta inizia lei e altre io, e così avanti su e giù”. A quanto pare tra i due è tornato il sereno.

Il settimanale Oggi li ha infatti paparazzati insieme al parco mentre si trovavano in compagnia della figlia Luna Marì: “Giochi, chiacchiere, risate: una normalissima passeggiata domenicale al parchetto. Foto che non sono normali non solo per la fama dei protagonisti, ma anche perché Belen e Antonino erano arrivati ai ferri corti proprio per Luna Marì. Lui accusava la showgirl – parliamo del dicembre 2023 – di non permettergli di vedere la figlia nelle festività; lei furibonda aveva gito con un: ‘Ci vediamo in tribunale’. Acqua e mesi passati, evidentemente. La ritrovata sintonia è vera. Belen e Spinalbese hanno sì visto i paparazzi, ma molto dopo che loro si erano appostati per fotografarli: erano affettuosi per davvero”.