E’ ufficialmente esplosa la faida tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Nei giorni scorsi, Dillinger News aveva rivelato che l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip era furioso per via del fatto che la showgirl argentina abbia portato con sé Luna Marì, circostanza che ha di fatto impedito a Spinalbese di trascorrere le festività natalizie insieme a sua figlia.

Nelle scorse ore, Belen, in una storia su Instagram, ha attaccato frontalmente il suo ex compagno, accusandolo di “voler passare per vittima”: “Ho letto degli articoli alquanto diffamatori e equivoci sul mio conto. Su mia figlia riguardanti il Natale. Ho visto post e stories create a doc cercando di passare da vittima davanti al pubblico, alla gente italiana, provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce. Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente, e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno, non porre attenzione solo sul giorno di Natale. L’amore serve sempre, non solo alla vigilia. Ecco, ci tenevo a sottolinearlo. E invito a non nominarmi mai più pubblicamente ma in forma privata, altrimenti sarò costretta a spiegare la verità ancora una volta, ormai non ho più problemi a farlo. Buone feste”.

Non si è fatta attendere la reazione di Antonino, il quale, con un post su Instagram ha replicato alle accuse mosse da Belen, attaccando a sua volta quest’ultima (Clicca QUI per l’articolo).

Ma non è finita qui. La Rodriguez, infatti, ha risposto ad alcuni commenti sui social. “Le persone che non hanno un’occupazione rompono le pa**e a quelli che ce l’hanno per trarne vantaggio”, ha scritto la showgirl argentina. Poi la stoccata ad Antonino relativa alla passata edizione del Gf Vip: “E’ andato al GF grazie alla sottoscritta”.