Poche ore fa, Belen Rodriguez, attraverso una storia su Instagram, ha duramente attaccato Antonino Spinalbese, accusandolo di “voler passare per vittima”.

“Ho letto degli articoli alquanto diffamatori e equivoci sul mio conto. Su mia figlia riguardanti il Natale. Ho visto post e stories create a doc cercando di passare da vittima davanti al pubblico, alla gente italiana, provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce. Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente, e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno, non porre attenzione solo sul giorno di Natale. L’amore serve sempre, non solo alla vigilia. Ecco, ci tenevo a sottolinearlo. E invito a non nominarmi mai più pubblicamente ma in in forma privata, altrimenti sarò costretta a spiegare la verità ancora una volta, ormai non ho più problemi a farlo. Buone feste”.

Non si è fatta attendere la reazione di Antonino Spinalbese, che ha a sua volta attaccato Belen Rodriguez. Di seguito la story dell’ex vippone: