Cambia nuovamente il palinsesto di Canale 5 nella settimana che va dal 17 al 23 novembre. Stando a quanto riportato da BlastingNews, ci sarà spazio per una doppia puntata serale del Grande Fratello, con il raddoppio previsto al sabato sera. Mercoledì sera, invece, debutterà This is me, il nuovo show di Canale 5 che vedrà alla conduzione Silvia Toffanin, che racconterà le storie di successo degli artisti che sono stati lanciati da Maria De Filippi ad Amici.

Lunedì 18 novembre sarà trasmessa la terza delle sei puntate de La Talpa, il reality game condotto da Diletta Leotta che al debutto non ha entusiasmato il pubblico, registrando ascolti inferiori alla soglia dei due milioni e mezzo di telespettatori nella fascia serale con appena il 14% di share. Martedì 19 novembre ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello. Mercoledì 20 novembre, invece spazio al debutto di This is me, il nuovo show condotto da Silvia Toffanin che ripercorrerà la storia degli artisti emersi dalla scuola di Amici. Tra gli ospiti della trasmissione ci saranno: Emma, Elodie, Annalisa, Alessandra Amoroso e Stash. Giovedì 21 novembre appuntamento confermato con la soap opera turca Endless Love in prime time, mentre venerdì 22 novembre sarà trasmessa la seconda puntata de Il Patriarca 2 con Claudio Amendola. Sabato 23 novembre, complice l'assenza di Tu si que vales che saluterà il suo pubblico sabato 16 novembre con la finalissima in diretta, andrà in onda la seconda puntata settimanale del Grande Fratello.