Negli ultimi giorni è parsa sempre più evidente la vicinanza tra Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello. Il pallavolista argentino e il medico estetico hanno sempre avuto un ottimo rapporto, ma con la momentanea uscita di Tommaso Franchi, impegnato al Gran Hermano, la concorrente romana si è molto avvicinata al coinquilino. Tuttavia, a differenza di quanto sostiene Jessica Morlacchi, secondo la quale Javier sarebbe interessato a Mariavittoria e viceversa, il gieffino argentino ha spento sul nascere la possibilità che tra i due possa scoccare la scintilla.

Il pallavolista, infatti, è convinto che tra i due non potrà mai sbocciare l'amore perché non prova nulla nei suoi confronti. Non disprezza il suo aspetto fisico ma quando la guarda non sente lo stesso trasporto che avvertiva con Shaila Gatta. Javier conosce sé stesso molto bene e sa che davanti a una donna che ama si intimidisce e questo con Mariavittoria non succede. Si potrebbe pensare che con il tempo la loro complicità si tramuterà in una relazione amorosa, ma il pallavolista si sente scettico a riguardo.

Potrà nascere un amore? Javier lo esclude: "Quando guardo una ragazza che mi piace, me lo si legge negli occhi".