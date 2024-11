Lorenzo Spolverato è senza dubbio uno dei concorrenti più divisivi dell’attuale edizione del Grande Fratello. Sin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, il modello milanese ha fatto parlare di sé, oltre che per la passionale storia con Shaila Gatta, anche per via di alcune affermazioni e atteggiamenti discutibili.

La prima vicenda “sgradevole” si è verificata lo scorso ottobre, quando Lorenzo ha appoggiato con forza la mano sulla coscia di Helena Prestes per stringergliela (clicca QUI per l’articolo). Un gesto che ha provocato una smorfia di fastidio da parte della modella brasiliana e un’ondata di critiche da parte del pubblico che segue quotidianamente il reality show condotto da Alfonso Signorini.

In seguito, Spolverato ha anche parlato di “maniere forti”: “Se l’ho trattata male? Passo come un mostro. Le donne che vedono certe cose saranno sempre dalla parte delle donne. Questa situazione l’ho già vissuta con il mio ultimo rapporto sentimentale. Lei si è innamorata persa e alla fine ho dovuto toglierla con le maniere forti. Poi siamo tornati amici perché ha capito. Vedi che alcune volte servono? Come quando da piccoli la mamma ti dà uno schiaffo. Ok, le mani non si alzano ma lo schiaffo a me è servito”.

Nelle passate settimane, invece, parlando con Shaila, Lorenzo le ha confessato di essere geloso, e nel farlo ha fatto l’ennesima affermazione discutibile: “Poi penso al fuori e a tutto. Penso a una cosa mia, non tua. Brutta? Mmm. Non c’entri nulla tu. Se è una mia paura? Sì, ma è più forte di me. Non mi puoi dare una mano, è una roba mia. Dare fiducia è importante, soprattutto se una come te fa un lavoro così, in un campo così dello spettacolo. Io intendo tipo alle feste, ste robe, che si conoscono persone importanti… Se alle feste verrò con te? Anche perché poi tiro due sch****i!”.

Nelle ultime ore, Spolverato è finito nuovamente nella bufera. Mentre era in cucina (senza indossare il microfono) ha scagliato con rabbia un sacchetto sul pavimento (non è chiaro il motivo). Dopo questo gesto, il concorrente è stato sommerso dalle critiche, con gli utenti che sui social ne stanno chiedendo la squalifica.

“Il video parla da solo, non serve scrivere altro. Fuori Lorenzo”; “Scusate, ma Donnamaria non venne squalificato per lo stesso atteggiamento?”; “Questa cosa è seria, ha degli scatti da non sottovalutare, mi ricorda qualcuno dello scorso anno”; “Ma che modi sono? A casa!”.