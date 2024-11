Quella tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli è una lotta senza esclusione di colpi. Ieri sera, nel corso della settima puntata di Ballando con le Stelle, si è svolto un nuovo round dell’incontro tra la giurata e la concorrente che, dopo aver ballato un valzer con un busto ortopedico, ha tirato una nuova bordata a Selvaggia: “Cosa c’è da capire ancora di me? Ancora tanto. Ne sono sicura. Però se vuoi puoi metterlo nel tuo profilo a pagamento così lo racconti. Realtà, non battuta! Più di una volta hai parlato di me, però dovevano pagare per venire a vedere cosa dovevi raccontare”.

L’allusione è al numero della newsletter della Lucarelli, nella quale ha raccontato tutta la verità sulla presunta richiesta da parte di Sonia di avere un ruolo in giuria. “Che battutona - ha replicato la giurata -. Questo è successo una volta, ma non ho capito, farsi pagare per il proprio lavoro è un delitto? Io non ho mai avuto fidanzati o mariti ricchi, mi devo guadagnare da vivere. Ma andiamo avanti, parliamo di ballo”.

Lucarelli VS Bruganelli, cosa aveva scritto Selvaggia nella newsletter

“In queste settimane è girata molto la voce che Bruganelli volesse il mio posto a Ballando con le Stelle – scrive Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter –. Molti mi hanno chiesto di commentare questa notizia, mi hanno chiesto se è vero, se lo sapevo, se me ne importi qualcosa. Questa piccola storia mi offre l’occasione di spiegare un paio di cose sul ruolo di giudice a Ballando e di come vivo in generale la tv. Tutto inizia quando il giornalista Gabriele Parpiglia, un paio di settimane fa, racconta che Bruganelli, lo scorso anno, in virtù di suoi contatti con alcuni personaggi della dirigenza Rai, aveva provato a sostituirmi in giuria a Ballando con le Stelle. La notizia era vera e io lo sapevo”.