Nelle ultime ore si è abbattuta una nuova bufera su Lorenzo Spolverato. Al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 3 ottobre, il modello milanese e Helena Prestes si sono ritrovati a parlare in giardino, e tra i due si respirava una certa tensione. La modella brasiliana, infatti, ha detto di voler riprendere i rapporti con Javier Martinez, e si è detta dispiaciuta di aver nominato Iago Garcia per difendere Spolverato.

La tensione tra i due gieffini è arrivata al culmine, tanto che Lorenzo si è reso protagonista di un gesto nei confronti di Helena che ha scatenato la reazione indignata dei telespettatori. Il concorrente, infatti, ha afferrato in malo modo la gamba della Prestes, al che quest’ultima si è subito ritratta mostrandosi piuttosto contrariata dall’atteggiamento del coinquilino. In seguito, Lorenzo ha rincarato la dose e parlando con Helena ha detto “le prendi, le prendi”, accompagnato dal classico gesto che si fa con la mano in queste occasioni.