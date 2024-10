Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico e agli inquilini uno stralcio delle dichiarazioni che Perla Vatiero ha rilasciato nel corso di un’intervista a Casa Chi.

L’influencer campana, oltre a commentare alcuni aspetti della nuova edizione del reality show, ha criticato le parole che Beatrice Luzzi ha utilizzato nei confronti di Shaila Gatta: “Beatrice Luzzi opinionista? Lei è una mia grandissima amica (ride, ndr). Scherzi a parte, lei è una persona che ha una grandissima esperienza per poter ricoprire un ruolo come questo, ma a livello personale non è la persona che io avrei scelto affianco a Cesara, perché la vedo molto incoerente su ciò che dice e ciò che fa. Come ad esempio il giudizio che ha dato nei confronti di Shaila definendola una provocatrice, quando invece sappiamo tutto che Beatrice era la queen delle provocatrici all’interno della Casa, ha mostrato tanto la sua femminilità nei confronti dei ragazzi, anche molto piccoli, quindi dare un’opinione del genere… Io Perla faccio due passi indietro e dico ‘forse è meglio non esprimere un’opinione del genere’ se io in primis sono così”.

Signorini ha mostrato a Shaila le dichiarazioni di Perla. Tuttavia, com’è noto, l'ex gieffina non va esattamente d’accordo con la lingua italiana, e la ballerina napoletana non è riuscito a comprendere cosa volesse dire l’ex gieffina. A quel punto è intervenuto il conduttore, che ha tirato una frecciatina velenosa all'ex fidanzata di Mirko Brunetti: “Lo so che non ha capito niente, diciamo che è l’italiano di Perla”.

Ma come ha reagito la Vatiero? A distanza di pochi minuti ha pubblicato una sua risposta alla domanda di un fan circa il suo sogno di studiare recitazione, e le sue parole, secondo molti, erano una risposta indiretta a ciò che ha detto Signorini.