Durante la sesta puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha parlato di Shaila Gatta ad Helena Prestes. La ballerina napoletano, durante la diretta, ha confessato di voler approfondire la sua conoscenza con Javier Martinez e, accusata di ambiguità, ha precisato di vedere il modello milanese esclusivamente come un amico.

"Non c'è più un quadrilatero, Helena e Lorenzo possono conoscersi meglio. Io lui lo vedo come un amico. Da ieri mi sono concentrata su Javier, anche perché io non vorrei mai far soffrire un'altra donna e mi sono affezionato ad Helena", ha detto Shaila.

Durante una pausa pubblicitaria, Lorenzo si è rivolto ad Helena e le ha detto: "Non è andata come dice lei. Non ti dice tutto quello che dovrebbe dirti, tu fatti furba e inizia a guardare di più. Lei è ambigua. Io sono un amico? Ieri mi ha detto ‘mi manchi’, te lo giuro. In che senso? Le manco come amico? Inizia a fidarti di me. Lei non la racconta giusta. Io non so se lei ha un piano o cosa, ma con me non si è comportata sempre da amica. Quando parliamo io e lei non commentare, perché se commenti mi permetti di dirti qualcosa, Helena. Devi iniziare a fidarti di me, non me la conta giusta".

Terminata la puntata, Lorenzo si è appartato con Helena per parlare nuovamente di Shaila: "Può anche essere che io abbia problemi di fiducia nei confronti delle persone, non ti voglio portare su una strada che non è la tua. Però ci tengo a dirti: stai attenta solamente ai fatti. Perché se io vado da Javier, come Shaila ha fatto con te, e gli dico: 'Helena è ambigua, mi confonde'. Avrei detto che io sono ambiguo, ma tu sai che sei così, devi mettere ovviamente prima l'altra persona... Questa cosa non c'è stata, per quello ti dico: occhio. Poi vedi tu...".