Al termine della sesta puntata del Grande Fratello trasmessa ieri, giovedì 3 ottobre, è andato in scena l’ennesimo confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

L’ex velina e il modello milanese si sono ritrovati faccia a faccia nel cuore della notte, dopo che durante la diretta è stato affrontato nuovamente relativo al triangolo amoroso che li vede protagonisti insieme ad Javier Martinez. Incalzata da Alfonso Signorini, la ballerina napoletana ha ammesso di aver finalmente preso una decisione: vuole provare a conoscere meglio il pallavolista argentino.

Lorenzo si dice confuso, e Shaila replica: “Non capisco questa tua confusione”. “Ok, ho frainteso tutto, da solo”, ha ribattuto Spolverato per niente convinto della versione dei fatti fornita dalla ragazza. “Secondo me sì, vuol dire che quello che ti ho detto ieri, non lo hai capito”, ha proseguito Shaila. Insomma, a quanto pare tra i due gieffini esistono ancora delle questioni aperte che proveranno a chiarire nel corso dei prossimi giorni.

Le parole di Shaila Gatta durante la diretta

“Qui tre giorni valgono dieci. Ho parlato con tutti e due, mi sono fatta un esame di coscienza. Sono tre giorni che non mi avvicino più a Lorenzo, perché sono arrivata a una conclusione. Lorenzo è una persona profonda che vorrei nella mia vita, ma più che un amico non potrà essere. Su Javier ho una curiosità particolare che vorrei approfondire. Mi sto mettendo in gioco, gli ho chiesto scusa per non averlo fatto prima perché avevo paura”. Poi ha precisato di non avere mai voluto ferire Helena Prestes: “Io sostengo le donne e ho detto a Lorenzo che mi sarei allontanata da lui perché vedere Helena star male mi dà fastidio. Io e lei siamo amiche, non mancherei mai di rispetto a una donna. Ci sono stata in questa situazione e non è bello”.