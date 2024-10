Nei giorni scorsi, Lorenzo Spolverato ha suggerito una sorta si strategia a Luca Giglioli, consigliandogli di restare vicino a Jessica Morlacchi perché “lei è molto forte”. Ieri, nel corso della sesta puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta ha detto di vedere il modello milanese esclusivamente come un amico e di voler invece approfondire la conoscenza con Javier Martinez: “Non c’è più un quadrilatero, Helena e Lorenzo possono conoscersi meglio, io lui lo vedo come un amico. Da ieri mi sono concentrata su Javier. Anche perché io non vorrei mai far soffrire un’altra donna e mi sono affezionata ad Helena”.

Durante una pausa pubblicitaria, Lorenzo si è appartato con Helena Prestes insinuandole dei dubbi su Shaila: “Non è andata come dice lei. Non ti dice tutto quello che dovrebbe dirti, tu fatti furba e inizia a guardare di più. Lei è ambigua. Io sono un amico? Ieri mi ha detto ‘mi manchi’, te lo giuro. In che senso? Le manco come amico? Inizia a fidarti di me. Lei non la racconta giusta. Io non so se lei ha un piano o cosa, ma con me non si è comportata sempre da amica”.

Dopo aver di fatto sparlato della ballerina napoletana, al termine della puntata Spolverato ha confidato a Helena quello che ha intenzione di fare con il suo “nemico” Iago Garcia: “Adesso lui ha capito il gioco. Hai visto stasera le scenette con Jessica? Notorietà, flirt vicino a Jessica, Visibilità, clip. Ho già capito tutto. Io non mi abbasserò a non essere me stesso. Ma sai cosa voglio fare? Essere un muro, fino a quando lui si smonta. Ti spiego una cosa, ascoltami bene. Lui qui dentro si smonterà e io vorrò smontarlo, voglio essere io a farlo… il mio nemico!”.