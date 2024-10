I fan dovranno farsene una ragione: la storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero che tanto li ha appassionati è giunta definitivamente ai titoli di coda.

Prima la rottura durante l’edizione 2023 di Temptation Island, programma dal quale sono usciti rispettivamente con Greta Rossetti e Igor Zeetti, poi il ricongiungimento al Grande Fratello, al termine del quale sono tornati ad essere una coppia. Ed infine una nuova rottura che si è materializzata lo scorso agosto, e che sembra aver messo un punto – questa volta definitivo – alla loro relazione.

Nonostante in queste settimane si sia parlato con insistenza di un possibile ritorno di fiamma, evidentemente le condizioni affinché Mirko e Perla tornino insieme non sussistono. L’imprenditore rietino, rispondendo alla domanda di un fan, è stato piuttosto chiaro al riguardo: “Con Perla abbiamo intrapreso due strade diverse”. Inoltre, l’ex gieffino ha rivelato che presto si trasferirà a Roma (sta cercando casa nella zona EUR).

Intanto, nelle ultime ore si è ipotizzato di un possibile nuovo flirt tra Perla Vatiero e l’influencer Jospeh Annunziata, che fa parte della stessa agenzia della vincitrice del Grande Fratello. Tuttavia, nel suo canale broadcast, l’influencer campana ha smentito questa nuova frequentazione: “Prima di andare a letto una cosa voglio precisarla. Non mi frequento con nessuno e non mi sento con nessuno. Non so perché si è creata questa ossessione nel volermi associare per forza a qualcuno”.