Potrebbe esserci la prima gravidanza nella storia del Grande Fratello. Dopo la momentanea uscita dalla Casa di Ilaria Clemente per "motivi personali", è esploso il gossip circa il fatto che la concorrente possa essere in dolce attesa. A confermarlo, nelle scorse ore, anche alcuni concorrenti. Inoltre, Fanpage.it ha fatto sapere di aver contattato gli autori del reality show per avere delle delucidazioni al riguardo.

Subito dopo che la gieffina romana specializzata in cybersecurity è uscita dalla Casa, in molti hanno ipotizzato che potesse essere incinta. Il motivo? Nei giorni scorsi, Ilaria ha rivelato di avere un ritardo importante con il ciclo. Nelle ore successive, Mariavittoria Minghetti, Luca Calvani e Amanda Lecciso sono stati ripresi dalle telecamere mentre parlavano proprio della situazione relativa alla Clemente. "Ma non ci hanno detto più nulla di lei”, ha detto l’attore toscano. La sorella di Loredana Lecciso ha risposto che il motivo per il quale Ilaria è uscita è positivo: “Vabbè ma è una cosa bella alla fine, è molto bello”. Mariavittoria, invece, ha detto che non è sempre una notizia positiva per una donna: “Dipende, per me non lo è stata, per lei forse sì. Dipende dalla persona, dipende dal momento, dipende da chi hai vicino. Per me non lo è stata una cosa bella, mi è successo tre anni fa e stavo insieme a…”.

Fanpage.it ha inoltre fatto sapere di aver contattato direttamente alcune persone che lavorano al Grande Fratello, ma che per ora nessuno ha voluto prendersi la briga di smentire o confermare la gravidanza di Ilaria.

E' anche opportuno segnalare che Enzo Paolo Turchi, mentre parlava con Lorenzo Spolverato, ha detto: "E' una cosa familiare quella della ragazza". Pochi istanti dopo, però, la regia ha silenziato il microfono e cambiato inquadratura