Nella Casa del Grande Fratello, la vicinanza tra Shaila Gatta e Javier Martinez si fa sempre più evidente. Sebbene l’ex velina abbia dichiarato di non volersi ancora legare a nessuno, la complicità con il modello argentino è sotto gli occhi di tutti, così come il fatto che i due si piacciono. “Al momento io non mi vedo con nessuno qua dentro”, aveva confessato alcuni giorni fa la ballerina napoletana. L’ex velina ha detto di non voler correre perché non vorrebbe mai farlo soffrire: “Javier è una persona limpida, non è costruito e non pensa alle telecamere”.

A dire il vero, Shaila non ha mai nascosto di essere interessata anche a Lorenzo Spolverato. I due gieffini, al termine della puntata andata in onda lunedì 30 settembre, si sono confrontati proprio al riguardo. La ballerina si è appartata con il modello milanese e gli ha chiesto di esporsi maggiormente: “Se ti va di baciarmi sul collo fallo, se ti va di avvicinarti di più fallo, prendi pure l’iniziativa. Io con te sto bene e lo sai, mi sono esposta molto”. Poco dopo, i due si sono spostati in piscina e hanno ammesso entrambi di essere attratti l’uno dall’altra. “Io non ho scelto nessuno! Però vedo che tu l’hai fatto e allora mi comporto di conseguenza, sei con lei (Helena Prestes, ndr) e va bene”, l’ha stuzzicato Shaila. Lorenzo ha spiegato di non essere impegnato dal punto di vista emotivo con nessuna, e di essere interessato nell’approfondire la conoscenza, ma la ballerina ha subito messo le mani avanti: “Ti vorrei credere, però a volte mi sembra che tu reciti un po’, ma se dici la verità mi fa piacere”.

Insomma, Shaila tiene aperte entrambe le porte, anche se nelle ultime ore appare molto più evidente la sua vicinanza a Javier rispetto a Lorenzo. Durante l’aperitivo, la Gatta si lascia andare alle note seducenti di Crazy in Love e Javier non ha occhi che per lei. In giardino la temperatura si è alzata ulteriormente: il pallavolista argentino si avvicina alla ballerina con la quale balla prima una bachata e poi un lento. In seguito entrambi fanno un bagno in piscina, durante il quale si stuzzicano a vicenda.