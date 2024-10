Nella giornata di ieri, Amedeo Venza ha rivelato che un’ex gieffina avrebbe intrapreso una nuova frequentazione. Sebbene l’esperto di gossip non abbia rivelato l’identità, in molti sostengono si tratta di Perla Vatiero, che sarebbe stata avvistata a Milano in compagnia del modello e influencer Joseph Annunziata che, tra l’altro, fa parte della stessa agenzia di talent della vincitrice della passata edizione del Grande Fratello.

Il gossip è stato confermato anche da Alessandro Rosica, il quale ha rivelato che i due si starebbero frequentando: “Perlina e Jospeh si starebbero frequentando, ma il loro giro prova a coprirla dicendo che non c’è nulla. Nessun pseudo ritorno o ripensamento: Mirko ha preso totalmente le distanze da tutto. Nuova vita, e siamo felici per lui”. Ed in effetti, Mirko Brunetti, rispondendo ad una domanda di un fan proprio su Perla, ha sottolineato che lui e l’ormai sua ex fidanzata hanno intrapreso due strade diverse.

Ieri, nel corso di una nuova puntata di Casa Chi, Perla Vatiero è stata ospite di Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, e ha parlato proprio della sua attuale situazione sentimentale: “In questo momento mi sto prendendo del tempo per me stessa. Non parlo di altri argomenti perché per me sono situazioni molto delicate, voglio evitare in questo momento di esprimere un qualcosa, anche perché potrebbe essere frainteso. Ci sono io con me stessa, punto. Non ho interesse per nessuno in questo momento”.