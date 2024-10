Nonostante sia iniziata una nuova edizione del Grande Fratello, a distanza di un anno proseguono i veleni tra gli ex concorrenti dell’edizione 2023.

Lorenzo Remotti, ex gieffino, è stato ospite di Martina Nasoni e Alessia Prete a Reality Bites, programma in onda su RDS Next. Il calzolaio, tra le altre cose, ha parlato anche di Beatrice Luzzi, e le sue parole hanno scatenato la reazione indignata dei fan dell’opinionista.

“Provate a svegliarvi voi tutte le mattine e avete un pretesto per infastidire qualcuno: Beatrice faceva quello. Infastidiva te, poi magari infastidiva te, o magari faceva in modo che tu battibeccavi con lei, e poi alla fine si è ritrovata venti concorrenti contro. E lei tutte le mattine si alzava perché comunque aveva la forza di andare avanti. Poi è mancato suo padre, aveva due figli a casa che la guardavano, ma lei comunque alla fine del resoconto è riuscita ad uscirne pulita. In tanti si rivedevano perché lei aveva il potere di metterti le mani al collo e non essere danneggiata come personaggio televisivo. Lei ti metteva le mani al collo e comunque non era penalizzata. Se lo faceva un uomo, ciao…”.

Anche Perla Vatiero, storica rivale di Beatrice Luzzi, ha tirato diverse frecciatine all’opinionista: “Beatrice Luzzi opinionista? Lei è una mia grandissima amica (ride, ndr) – ha dichiarato a Casa Chi -. Scherzi a parte, lei è una persona che ha una grandissima esperienza per poter ricoprire un ruolo come questo, ma a livello personale non è la persona che io avrei scelto affianco a Cesara, perché la vedo molto incoerente su ciò che dice e ciò che fa. Come ad esempio il giudizio che ha dato nei confronti di Shaila definendola una provocatrice, quando invece sappiamo tutto che Beatrice era la queen delle provocatrici all’interno della Casa, ha mostrato tanto la sua femminilità nei confronti dei ragazzi, anche molto piccoli, quindi dare un’opinione del genere… Io Perla faccio due passi indietro e dico ‘forse è meglio non esprimere un’opinione del genere’ se io in primis sono così”.