Nella Casa del Grande Fratello l’intesa tra Shaila Gatta e Javier Martinez cresce a vista d’occhio. Ieri sera, i due hanno trascorso diverso tempo insieme in piscina, e non sono mancate effusioni reciproche. Ormai è evidente, la ballerina napoletana e il pallavolista argentino si piacciono, anche se lei non ha mai nascosto di essere interessata anche a Lorenzo Spolverato.

Dell’attrazione nei confronti di Javier, Shaila ne ha parlato con Amanda Lecciso. Questa mattina, nella zona beauty della Casa, l’ex velina si è confidata con la coinquilina. Quest’ultima l’ha incoraggiata a parlare dei suoi sentimenti nei confronti di Martinez, in quanto la ballerina ha ammesso di apprezzare la compagnia di Javier. Tuttavia, Shaila riconosce che la loro conoscenza è solo alla fase iniziale.

“Tu sei coinvolta da lui?”, le chiede Amanda, alludendo anche all'attrazione fisica. La ballerina, senza esitazione, risponde sicura: “Mi attira”. Aggiunge di cercare spesso la sua presenza durante la giornata, sentendo una genuina voglia di avere un contatto fisico con lui.

“Vuoi abbracciarlo come fai con gli altri o c'è qualcosa di più?”, domanda curiosa Amanda facendo invece riferimento a Lorenzo. Shaila ammette di non avere ancora una certezza definitiva su ciò che prova, ma riconosce di essersi esposta maggiormente con Javier.