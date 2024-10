Le voci che circolavano circa le ragioni che hanno portato alla sua uscita momentanea dalla Casa del Grande Fratello si sono rivelate fondate: Ilaria Clemente è incinta! E’ stata la stessa concorrente ad annunciarlo nel corso della sesta puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in onda questa sera, giovedì 3 ottobre.

L'annuncio di Ilaria Clemente

"Mi mancate, lo so che sono scappata di corsa. Sono qui per spiegarvi meglio ciò che è successo. Quest’anno la vita con me è stata inaspettata, è arrivato il Grande Fratello, prima l’amore e adesso sono incinta. Diventerete tutti zii".

Myrta Merlino lo aveva già accennato durante la puntata odierna di Pomeriggio 5: “Era un giallo, un mistero, perché Ilaria Clemente era uscita dalla Casa? Ebbene, questa sera rientrerà in studio per dare una notizia eclatante ai suoi compagni”. Più esplicita era stata Patrizia Groppelli, ospite in studio, che aveva così commentato la notizia: “Tra nove mesi tornerà sulla bocca di tutti”.

L'ormai ex gieffina ha comunicato la decisione di non rientrare nella Casa e di portare avanti la gravidanza lontano dalle telecamere.