Durante la sesta puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 3 ottobre, Alfonso Signorini ha mostrato in diretta le dichiarazioni che Perla Vatiero ha rilasciato nel corso di un’intervista a Casa Chi. L’influencer campana ha fortemente criticato le parole che Beatrice Luzzi ha utilizzato per descrivere il comportamento di Shaila Gatta all’interno della Casa, definendo l’opinionista “La queen delle provocatrici”.

“Beatrice Luzzi opinionista? Lei è una mia grandissima amica (ride, ndr). Scherzi a parte, lei è una persona che ha una grandissima esperienza per poter ricoprire un ruolo come questo, ma a livello personale non è la persona che io avrei scelto affianco a Cesara, perché la vedo molto incoerente su ciò che dice e ciò che fa. Come ad esempio il giudizio che ha dato nei confronti di Shaila definendola una provocatrice, quando invece sappiamo tutto che Beatrice era la queen delle provocatrici all’interno della Casa, ha mostrato tanto la sua femminilità nei confronti dei ragazzi, anche molto piccoli, quindi dare un’opinione del genere… Io Perla faccio due passi indietro e dico ‘forse è meglio non esprimere un’opinione del genere’ se io in primis sono così”.

In seguito, Alfonso Signorini ha mostrato a Shaila le dichiarazioni di Perla. Tuttavia, com’è noto, l'ex gieffina non va esattamente d’accordo con la lingua italiana, e la ballerina napoletana ha avuto mal interpretato le sue parole. A quel punto è intervenuto il conduttore, che ha tirato una frecciatina velenosa all'ex fidanzata di Mirko Brunetti: “Lo so che non ha capito niente, diciamo che è l’italiano di Perla”.

Perla Vatiero si espone su Lorenzo Spovlerato e Javier Martinez

“Una delle prime cose che ho detto quando ho visto i concorrenti è che i ragazzi sono molto interessanti a differenza della nostra edizione, forse ce n’era uno solo (si riferisce al suo ex fidanzato Mirko Brunetti, ndr), ma non c’era questo grande interesse nei confronti dei ragazzi. Quest’anno devo dire che Luca Giglioli, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, oltre ad essere molto carini, hanno anche un po’ di carattere, che forse è quello che mancava l’anno scorso. Chi mi piace di loro tre? Javier e Lorenzo, sono persone abbastanza interessanti e hanno carattere. Ho visto già che si sono create delle dinamiche all’interno della Casa, e vedo i concorrenti proiettati su qualcosa di molto positivo, li vedo molto aperti a livello sentimentale e a livello relazionale".