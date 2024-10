Due giorni fa, nel corso di un’intervista a Casa Chi, Perla Vatiero ha criticato le parole che Beatrice Luzzi ha pronunciato in merito al comportamento di Shaila Gatta all’interno della Casa del Grande Fratello.

“Beatrice Luzzi opinionista? Lei è una mia grandissima amica (ride, ndr). Scherzi a parte, lei è una persona che ha una grandissima esperienza per poter ricoprire un ruolo come questo, ma a livello personale non è la persona che io avrei scelto affianco a Cesara, perché la vedo molto incoerente su ciò che dice e ciò che fa. Come ad esempio il giudizio che ha dato nei confronti di Shaila definendola una provocatrice, quando invece sappiamo tutto che Beatrice era la queen delle provocatrici all’interno della Casa, ha mostrato tanto la sua femminilità nei confronti dei ragazzi, anche molto piccoli, quindi dare un’opinione del genere… Io Perla faccio due passi indietro e dico ‘forse è meglio non esprimere un’opinione del genere’ se io in primis sono così”.

Beatrice ha replicato a Perla durante la sesta puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 3 ottobre, e anche a Stefania Orlando, che l’aveva criticata a Pomeriggio 5 insieme a Myrta Merlino: “Io mi sono innamorata di Giuseppe, poi sono stata lasciata, poi ho stretto un’amicizia molto affettuosa con Vittorio e quando poi lui ha mostrato interesse con un’altra persona io ho fatto passi indietro. Quando ho dovuto scegliere da una parte all’altra, io l’ho fatta in modo molto trasparente. Cosa è successo dopo il Grande Fratello? Non sono pagata per dirlo. Se poi essere leali ed eleganti è antichi, allora sarò antica”.