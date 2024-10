Armando Incarnato ha rotto il silenzio dopo lo sfogo di cui si è reso protagonista durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa giovedì 3 ottobre.

Il cavaliere napoletano è apparso decisamente provato dopo un accesissimo scontro con Mario Cusitore, e Maria De Filippi lo ho invitato a vivere con maggiore serenità le cose. Parole che hanno portato Armando a spiegare cosa ci sia dietro al suo atteggiamento, legato al momento particolare che sta vivendo, a livello affettivo.

"Non mi sento capace di fare nulla. Sono più le notti che non dormo di quelle che dormo, non mangio". Il cavaliere ha spiegato che dietro al suo essere aggressivo c'è un malessere personale legato al fatto che non vede sua figlia (nata da una passata relazione). Da qui la volontà di sfruttare il momento per farle arrivare un messaggio: “Il papà c'è sempre stato”. Incarnato ha inoltre dichiarato: "Rivoglio quello che ho perso e se non lo trovo sarò sempre scontroso perché divento una bestia”.

A distanza di quasi un giorno della messa in onda della puntata di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha rotto il silenzio sui social pubblicando alcune foto in compagnia della figlia, a corredo delle quali si è lasciato andare ad un duro sfogo.

Lo sfogo di Armando Incarnato

“Eppure hanno avuto il coraggio di raccontarti il contrario... Grazie a tutte quelle persone che hanno espresso parole di conforto, coraggio e stima... Per chi invece ha avuto il coraggio di "calpestare" e sminuire un momento come quello, vorrei dirvi che la vera vergogna siete voi e non io... Si devono vergognare quei padri che hanno abbandonato i loro figli, e non quei padri che hanno il coraggio di "urlare" al mondo intero quanto mi manchi e quanto sto male per te. Vi sentite a vostro agio nel giudicare la mia vita, proprio come vi sentite a vostro agio ad essere persone di Merda! Avete sporcato con i vostri commenti, con il vostro gossippare del ca**o, un messaggio che sarebbe dovuto arrivare a lei, ma non è colpa vostra, proprio non ci siete arrivati vero a capire perché ho scelto di espormi mediaticamente?

Da qualche parte, vedrà, sentirà, leggerà... Il padre in questione c'è sempre stato e ci sarà sempre. Siete solo una manica di bastardi per non dire altro!”.