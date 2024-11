La trasferta di Tommaso Franchi al Gran Hermano si è rivelata un enorme flop. L’idraulico toscano è volato in Spagna e tutti si aspettavano che sarebbe scoccata la scintilla con Maica Benedicto. Tuttavia, il concorrente del Grande Fratello ha rovinato i piani degli autori, rifilando un palo alla modella murciana e impiegando gran parte del suo tempo a socializzare con gli altri inquilini. Se non altro, Tommaso ha stretto un bel legame con alcuni dei “cugini” spagnoli, tanto che non ha preso benissimo la notizia del suo rientro in Italia.

Il conduttore del Gran Hermano si è collegato con i gieffini spagnoli ed ha annunciato a Tommaso Franchi che avrebbe dovuto lasciare subito la Casa per fare rientro in Italia. Il ragazzo ha spiazzato tutti perché è apparso subito dispiaciuto ed ha ammesso che sarebbe rimasto volentieri perché si trova meglio con i concorrenti spagnoli: “Devo tornare in Italia? mi fa male un po’, ammetto che mi dispiace. In questa casa sto troppo bene con questi ragazzi. Non l’avrei mai detto, ma adesso mi sono ambientato. Con chi sono stato bene in questi giorni? Con diversi di loro. Posso fare qualche nome? Con Manu, Ruben, Adri, Edi, Juan, Jorge… tutti i ragazzi mi hanno dato qualcosa. E io non pensavo che questa esperienza mi sarebbe piaciuta così tanto. Loro sono ragazzi come me, normali, genuini, non vip o famosi. Qui mi sento a casa. Devo dire che mi sento troppo bene. Mi dispiace andare via e vi ringrazio tutti”.