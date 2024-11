Le recenti dichiarazioni fatte da Ilaria Galassi nella Casa del Grande Fratello hanno scatenato una nuova bufera sul reality show condotto da Alfonso Signorini. L’ex volto di Non è la Rai, infatti, con le sue parole, ha alimentato la teoria circa una presunta manipolazione del televoto per favorire determinati concorrenti, circostanza che ha poi innescato una grossa polemica sui social.

Ilaria Galassi ha condiviso con Pamela Petrarolo e Enzo Paolo Turchi alcuni dettagli riguardo all’eliminazione dell’attore spagnolo Iago Garcia (dato per favorito in quasi tutti i sondaggi) a favore di Clayton Norcross. La gieffina ha insinuato che questa decisione sarebbe stata presa dai vertici Mediaset al fine di mantenere l’attore statunitense all’interno della Casa. Secondo Ilaria, Iago sarebbe stato penalizzato proprio per mantenere in gioco il collega, ex volto della famosissima soap Beautiful. Una rivelazione che, sebbene non confermata, ha acceso i sospetti tra gli spettatori e alimentato la polemica sull’autenticità delle dinamiche del Grande Fratello.

In seguito, la Galassi sarebbe stata immediatamente censurata (l’audio è stato tolto) e chiamata in Confessionale. Proprio questo episodio ha di fatto alimentato ulteriormente i sospetti dei telespettatori, che hanno letto questa decisione come un tentativo di evitare che venissero rivelate informazioni compromettenti. La polemica è divampata sui social con numerosi telespettatori che hanno espresso la loro frustrazione verso gli autori del programma. “Mi rifiuto di seguire un programma che non rispetta il telespettatore”, ha commentato un utente.

E’ bene sottolineare che le accuse mosse contro il Grande Fratello restano, ad oggi, semplici supposizioni. Non esistono, infatti, conferme su una presunta “interferenza” dei vertici aziendali nella gestione del reality show.