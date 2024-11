Lo scorso settembre, in occasione dell’inaspettata reunion tra Perla Vatiero e Alessio Falsone, sui social scoppiò un vero e proprio putiferio.

I due ex concorrenti della passata edizione Grande Fratello si trovavano entrambi all’Afterlife di Milano ad un evento a cui erano presenti diversi personaggi del mondo della tv e dello spettacolo. Il video cui Alessio abbraccia Perla, pubblicato su Instagram dall'ex gieffino, provocò una marea di critiche da parte dei fan dell’ormai ex coppia formata dall’influencer campana e Mirko Brunetti. Il motivo? Durante i mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà, e prima che la Vatiero tornasse insieme all’imprenditore rietino, in molti ipotizzavano una possibile relazione proprio tra lei e Alessio che, però, non si è mai concretizzata, anche perché lui ha iniziato a frequentare Anita Olivieri (la storia tra i due si è conclusa lo scorso maggio).

Durante una lunga diretta su Instagram, Perla decise di rimpere il silenzio proprio in merito alla reunion con Falsone, smentendo ogni possibile gossip e speculazione al riguardo: “Un’altra cosa che ci tengo a chiarire, così molto velocemente, è il fatto di Alessio. Ma secondo voi, se io avevo qualcosa da nascondere, con Alessio mi ci vedevo in un locale o a cena davanti a tutti con mille persone? Io l’ho fatto alla luce del sole, è una persona a cui voglio bene, è una persona con cui ho legato, ma tra me e Alessio non c’è nulla, siamo amici. Pensate che io ho trascorso metà serata con Alessio, ma ho trascorso più tempo a parlare con gli amici che con lui. Ho stretto un rapporto con il suo migliore amico, cioè ragazzi pensare ‘oddio sei stata a letto con Alessio’, ragazzi ma che state dicendo? Posso giurarlo su mia sorella, tra me e Alessio non c’è stato assolutamente nulla. Io non sto con nessuno da un mese e mezzo, da quando mi sono lasciata con Mirko, sono qui e ve lo sto giurando, non ho nulla da nascondere. Nel momento in cui inizierò a frequentarmi con qualcuno lo dirò, non mi devo nascondere”.

L’argomento Vatiero-Falsone è tornato d’attualità nelle ultime ore. Entrambi, infatti, ieri sera si trovavano allo stadio “Meazza” di Milano per assistere al big match di campionato tra Inter e Napoli (lui è un grandissimo tifoso della squadra guidata da Antonio Conte), e in molti hanno subito malignato che stessere assistendo insieme alla partita. Al riguardo, in una storia su Instagram, Alessio ha immediatamente spento le voci: “Come si evince dalle storie, io e Perla eravamo sì allo stadio ma ognuno per i ca**i suoi, eravamo totalmente ai lati opposti. L’ho visto io dalle stories, quindi se l’ho visto io l’avete visto anche voi. In più io dopo sono andato in pizzeria con un mio amico, quindi pensate a quanti soldi di pensione potreste chiedere!”.