Tommaso Franchi ha concluso la sua avventura nella Casa del Gran Hermano, dove è stato “spedito” la scorsa settimana con l’obiettivo - neanche tanto nascosto - di far nascere una storia con Maica Benedicto. Tuttavia, il concorrente del Grande Fratello non ha in alcun modo assecondato le richieste degli autori, anzi, ha subito messo in chiaro che con la modella murciana non può esserci, almeno per il momento, nulla che vada oltre una semplice amicizia.

Lo stesso discorso lo ha fatto anche per quanto riguarda Mariavittoria Minghetti, che non vede l’ora di riabbracciarlo e scoprire quello che è accaduto durante la trasferta spagnola del coinquilino.

La verità è che io ho iniziato questo percorso da solo e voglio finirlo da solo. Non voglio avere relazioni con nessuno. Al Gran Hermano e Grande Fratello ho visto questa connessione tra me e Maica, ho pensato molto queste notti perché in due giorni mi sono sentito in quel modo. Ho la risposta ora: perché quando lei è venuta nella Casa, lei era l’unica persona normale. Nel Grande Fratello nessuno è come lei, anche le persone normali… non sono come lei. Questa è la prima cosa che mi ha connesso a lei.

Mi è dispiaciuto molto quando è andata via, si è visto dal video. Perché era l’unica persona con cui ho parlato tranquillo, però questo il Grande Fratello e il Gran Hermano non lo hanno capito ed hanno cercato di unirci, però le cose forzate non sono ben fatte, per me. Deve essere tutto naturale. Se fossi stato un cucaracho sarei entrato qui a fingere l’amore per una ragazza. lo sono una persona normale e non voglio fare telenovelas”.

Tommaso Franchi ha una relazione? La segnalazione

Intanto, nelle ultime ore è emerso un retroscena che riguarderebbe la vita sentimentale di Tommaso Franchi fuori dalle mura della Casa più spiata d’Italia. “Ho ricevuto una segnalazione riguardante Tommaso Franchi – si legge in un messaggio inviato a Deianira Marzano -. Amici toscani di Siena riferiscono che, prima di entrare nella Casa, Tommaso aveva una relazione con una ragazza della zona, nonostante si sia presentato come single”. Ciò spiegherebbe perché l'idraulico toscano sia così restio ad impegnarsi in una relazione.