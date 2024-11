Dopo aver rivelato che con Mariavittoria Minghetti, nonostante l’avvicinamento degli ultimi giorni, non potrà mai esserci nulla se non una bella amicizia, Javier Martinez è tornato a parlare di Shaila Gatta al Grande Fratello. Il pallavolista argentino, inizialmente furibondo, sembrava stesse iniziando a metabolizzare l’allontanamento dall’ex velina ma, poche ore fa, ha ammesso di esserne ancora fisicamente attratto.

Parlando con Alfonso D’Apice, Javier ha ammesso di trovare Shaila bellissima, addirittura una delle donne più belle mai viste: “Di viso, Shaila è obiettivamente una delle ragazze più belle che abbia mai visto. Non ha nulla che stoni”. Poi ha aggiunto: “Io sono sempre stato molto selettivo. Mai un santo ma mai nemmeno un donnaiolo. Non sono mai andato con la prima che passa. Mi sono capitate le avventure di una notte ma erano ragazze molto belle, non andavo a letto con una tanto per”.

Il fatto che Martinez abbia parlato in questi termini di Shaila potrebbe sottintendere il fatto che non abbia ancora completamente metabolizzato la rottura con l’ex velina. Del resto, è stata la ballerina a decidere di interrompere il loro rapporto, determinata a vivere la passionale storia con Lorenzo Spolverato. E a Javier non è rimasto altro da fare se non incassare la decisione della della partenopea.