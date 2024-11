Nella notte è andata in scena la prima lite “di coppia” tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello. Ieri sera, il modello milanese ha chiesto ad Helena Prestes di avere un confronto (clicca QUI per l’articolo) e, mentre i due parlavano, l’ex velina li ha visti ed è andata su tutte le furie.

Shaila si è immediatamente sfogata con le Non è la Rai: “Mi innervosisco è vero! Poi lei è ancora molto presa da lui. Io sono gelosa lo ammetto, ma lui poteva dirmelo che avrebbe parlato con lei”.

Shaila furiosa con Lorenzo: "Vai da Helena!"

Poi, la Gatta ha raggiunto Spolverato in piscina ed è sbottata: “Per me non è un problema se tu parli con lei. Io sono un po’ gelosa e vado in gelosia. Sono gelosa, sono istintiva e mi rode. Io non vado a parlare con altri che poi mi ficcano strane idee in testa, io ragiono con il mio cervello. Ma ripeto che per me puoi parlarci. Solo che mi dici che hai mal di testa e che saresti venuto a letto. Poi ti vedo da solo fuori, dopo ti vedo in piscina con lei e la cosa mi infastidisce. Se mi avessi detto ‘sento l’esigenza di parlare con lei’ ti avrei detto anche io che andava bene. Io stavo venendo da te e vi trovo insieme, mi sono sentita una cretina. Ero lì che venivo per darti un bacino e sentire come stavi. Sarò troppo istintiva, ma almeno sono onesta. Avevi detto che saresti venuto a fare le maschere, la skin care e poi a letto perché non stavi bene, invece hai voluto fare il confronto con lei. Ah, hai visto lei e hai sentito il bisogno di parlare con lei? Bene, vai da lei, vai da Helena zio, ciao”.

Poco dopo, Shaila ha raggiunto Yulia e Giglio e si è sfogata anche con loro: “Lui ha rigirato la frittata e mi fa arrabbiare! Mi ha detto che ha meditato e ha sentito il bisogno di parlare con Helena! Mi prende in giro. Poteva dirmi ‘vorrei parlare con lei ne sento il bisogno’, io avrei detto che andava benissimo”.