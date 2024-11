Nel corso di una recente live su Twitch di Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante è intervenuto anche un altro discusso concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Daniele Dal Moro. L’imprenditore veneto, ex fidanzato di Oriana Marzoli, dopo aver chiacchierato con i due amici, ha svelato cosa gli è capitato durante uno dei suoi ultimi viaggi in treno. L’ex vippone ha rivelato che alcuni extracomunitari sono stati sorpresi senza biglietto, e che quindi il controllore ha fermato il treno. Quattro di loro sono scesi, mentre due si sono rifiutati di farlo e, dopo aver visto l’evolversi della situazione, Daniele ha detto di essere intervenuto con “una stecca e una pacca”. Il video del racconto di Dal Moro è diventato virale sui social e ha sollevato un polverone.

“Vi racconto una cosa. Sono in treno e sto vendendo a Roma, sono in ritardo, i treni sono sempre in ritardo, ho tirato un treno di racchette che il Signore è venuto giù dalla croce e si è spaccato la faccia da tante che ne ho tirate – il racconto di Daniele riportato da Biccy.it -. Io ero incavolato nero. A un certo punto cosa succede… ci sono cinque o sei extracomunitari, che per carità io gli voglio anche molto bene, l’importante è che non mi diano fastidio. Arriva il controllore e gli dice di scendere dal treno perché non hanno il biglietto e poi ferma il treno. Si ferma il treno, loro stanno lì, la gente comincia a borbottare. Passano dieci minuti, poi quindici e a una certa mi sono rotto il cavolo. Sono andato giù dal treno c’erano il controllore, gli sbirri, la Polizia. Era tutto fermo perché quattro extracomunitari erano scesi e due non volevano scendere.

Gli dico ‘ce la facciamo o no?’. Loro mi dicono ‘tranquillo che stiamo lavorando’. E io ho detto ‘no io devo andare a lavorare’. Quindi ero stufo, sono sceso dal treno, ho fatto il giro e sono entrato dall’entrata posteriore del vagone. Gli ho presi da dietro gli ho dato una stecca Dio c**e, li ho buttati addosso agli sbirri. Questi qui mi hanno detto un treno di parole, io gli ho dato una pacca, gli ho dato una doppia con le mani aperte e li ho buttati lunghi distesi. Ho guardato il capotreno e ho detto ‘monta sul treno andiamo fuori dai cog***i’. Lui è salito ha fatto ripartire il treno. Quando sono tornato al mio posto tutta la gente applaudiva. Mi capitano di quelle cose. La settimana scorsa quasi metto le mani addosso a un paparazzo. Gli ho detto ‘vecchio ti faccio mangiare la fotocamera'”.