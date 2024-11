Dopo quanto accaduto in Spagna al Gran Hermano tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i telespettatori e gli inquilini si sono concentrati sul modo in cui l’ex velina si è comportata nei confronti di Javier Martinez. Tuttavia, a molti sembra essere sfuggito ciò che è accaduto (e che sta accadendo) tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes.

Ieri notte al Grande Fratello, Lorenzo ha chiesto alla modella brasiliana di parlare per cercare di impostare il loro rapporto senza ferirla: “Voglio che tu sappia che c’è del bene per te. Non ho scelto lei e quindi mando via te. Io so che ti sono mancato, che mi stimi. Ma percepisci del fastidio per il fatto che frequento Shaila? Tu dici che non sei gelosa, ma è come se io non ti credessi. Perché a me darebbe fastidio anche vederti felice con un altro ti dico la verità. Io sono molto sincero. All’inizio mi dà fastidio poi dopo mesi sono felice per te. Vuoi dirmi a te no? O un po’ ti dà fastidio? Perché qui si capisce come fare. Se mi dai questa risposta vera capiamo come fare, è un ingranaggio. […] Shaila la mia ragazza? Non è la mia ragazza, al massimo abbiamo una frequentazione. […] Ti voglio bene, abbiamo fatto delle cose, sappiamo noi delle cose, c’è stata quella complicità”.

Lorenzo su Helena: "Lei mi vede come un Dio"

Poco meno di 24 ore prima, Spolverato ha confidato a Shaila che Helena "lo vede come un Dio": "Lì ho l’ennesima ragazza che si scioglie per me, Helena si scioglie. Lei vede in me un idolo, un Dio, passa tutti i giorni con me. Eppure io arrivo a pensare ‘però aspetta, basta con questi flirt’. Sì ok io sono uno charmant, hai presente cosa significa charmant? Quello che è molto carismatico, colui che anche inconsapevolmente prende il dono del piacere dall’altra persona. Io sono questo, sono così, è vero e lo so. Ma poi ho pensato ‘ sarebbe bello rendere questo esclusivo per una sola donna’. E dio ‘perché? Cos’ha Helena che io posso portarmi fuori?’. E lì mi sono detto che non era lei, ma eri tu. Ma non solo Helena. Io qui sarei potuto andare avanti con altre. Quelle che voglio qui… Ma c’era questa cosa, mi sono detto ‘con questa Shaila ci sono le scintille, perché non le ascolti?!’".