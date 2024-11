Tommaso Franchi è stato spedito al Gran Hermano con l’obiettivo di far scoccare la scintilla con Maica Benedicto. Tuttavia, l’idraulico toscano è stato chiaro sin da subito, rivelando prima ai coinquilini spagnoli e poi alla modella murciana di non essere interessato ad una storia, e di vedere la gieffina spagnola esclusivamente come un’amica.

Ieri sera si è conclusa l’avventura di Tommaso al Gran Hermano, ma prima di lasciare la Spagna il concorrente del Grande Fratello ha voluto un confronto con Maica per chiarire la loro situazione: “Devo dirti una cosa. Immagino che se sono qui è grazie a te, perché il Grande Fratello ha visto una connessione tra noi e questo è incredibile. Io penso che tu sia una bellissima persona, però credo che la cosa migliore da fare è conoscerci come amici, perché è quello che sento, per il contesto e tutto. L’amore e il sentimento sono due cose diverse”.

In seguito, il gieffino italiano ha esposto il suo pensiero anche in Confessionale: “Ho parlato con Maica, ho parlato anche con gli altri ragazzi di quello che provavo. C’è chi l’ha presa bene e chi l’ha presa un pochino peggio, Maica in questo caso è il secondo. Le ho detto quello che pensavo, ho cercato di dirlo con tatto e lei si è arrabbiata, mi ha detto che dovevo essere diretto, dirglielo subito. Lei ascolta quello che vuole, non percepisce quello che viene detto, ma quello che vuole lei. Quando cerchi di dire queste cose provi a non ferire la persona, ma alla fine la ferisci sempre”.

Tommaso Franchi lascia la Casa del Gran Hermano

"Devo tornare in Italia? mi fa male un po’, ammetto che mi dispiace. In questa casa sto troppo bene con questi ragazzi. Non l’avrei mai detto, ma adesso mi sono ambientato. Con chi sono stato bene in questi giorni? Con diversi di loro. Posso fare qualche nome? Con Manu, Ruben, Adri, Edi, Juan, Jorge… tutti i ragazzi mi hanno dato qualcosa. E io non pensavo che questa esperienza mi sarebbe piaciuta così tanto. Loro sono ragazzi come me, normali, genuini, non vip o famosi. Qui mi sento a casa. Devo dire che mi sento troppo bene. Mi dispiace andare via e vi ringrazio tutti”.