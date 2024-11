Tommaso Franchi, dopo aver rovinato i piani degli autori sia del Grande Fratello che del Gran Hermano, che volevano la ship con Maia Benecicto, ha concluso la sua avventura nella Casa dei “cugini” spagnoli. Nelle prossime ore, l’idraulico toscano rientrerà in Italia, dove ad attenderlo ci sarà Mariavittoria Minghetti, che non vede l’ora di scoprire ciò che è accaduto in Spagna nell’ultima settimana. In radio, Tommaso ha rivelato di voler proseguire il suo percorso da solo, prendendo dunque le distanze sia da Mariavittoria che da Maica (clicca QUI per l’articolo).

Durante il viaggio di ritorno, il gieffino ha avuto la possibilità di tirare le somme della sua esperienza al Gran Hermano, rivolgendo anche lo sguardo a ciò che lo attende in Italia.

“Ciao a tutti, qui siamo in Spagna, sono appena uscito dalla Casa del Gran Hermano e posso dirvi che sicuramente è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Sicuro. Sono gratissimo al Grande Fratello per avermi fatto fare questa esperienza, sono delle persone incredibili, non pensavo di riuscire a parlare in spagnolo, a mangiare anche di meno, poi abbiamo fatto delle prove di ballo e abbiamo vinto. Era un po’ come se fossi nella Casa con loro, mi sentivo un concorrente e questo grazie a loro che sono delle persone fantastiche e sicuramente con la maggior parte di loro mi vedrò al di fuori. Non so cosa aspettarmi, spero niente di male, però so quello che andrò a fare e che andrò a dire e questo lo scoprirete”.

Tommaso Franchi: "L'esperienza al Gran Hermano mi è piaciuta"

“Qui voi avete tutti un comportamento normale e non studiate quello che dovete dire, in Italia sì. Come in un film. In Italia è molto diverso. Qua in Spagna mi sembrate tutti più normali. Non avete esperienze televisive, ed è questo il bello del programma, è la parte naturale. La televisione delle telenovelas in Italia non mi piace. Ogni settimana entra o esce qualcuno.

Entrano, escono, entrano, escono, è tutto una pazzia. Siamo rinchiusi, eh! Ma ogni settimana qualcuno viene o va via. Manca l’energia positiva che c’è qua. Qua non mangiate, ma l’energia è positiva. Noi in Italia abbiamo sempre cibo, ma non è positiva come energia. E non discutiamo molto, ma lo sento. Questa esperienza del Gran Hermano mi è piaciuta moltissimo!”.