Oriana Marzoli è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip. In quell'edizione - falcidiata da un gran numero di squalifiche (su tutte quella di Riccardo Fogli, espulso a nemmeno 24 ore dal suo ingresso) l’influencer di origini venezuelane si classificò al secondo posto alle spalle di Nikita Pelizon, e terminata l’avventura nell’allora Casa di Cinecittà, intraprese una passionale quanto burrascosa frequentazione con Daniele Dal Moro, giunta ai titoli di coda lo scorso dicembre.

In seguito, la “reina”, come aveva chiamarla Alfonso Signorini, ha partecipato in qualità di guest star a Supervivientes (la versione spagnola de L’Isola dei Famosi) e poi al Gran Hermano Vip, dove però è rimasta solo per poche settimane. Oriana è poi volata in Cile dove ha preso parte al reality Ganar o servir? De Vuelta al Pasado, e dopo 197 giorni ha conquistato il gradino più basso del podio durante la fase finale del game show.

La Marzoli, che attualmente è legata a Facundo Gonzalez, modello argentino conosciuto proprio durante la sua esperienza nel reality cileno, è amatissima dal pubblico italiano e non solo. Nelle ultime ore, infatti, una concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello non ha nascosto di aver apprezzato l’ex vippona durante il suo percorso in Italia. Stiamo parlando di Jessica Morlacchi, che ha confessato ad Alfonso D’Apice di aver fatto il tifo per Oriana: “Mi piaceva la peperina… come si chiama, la bionda, quella che si è fidanzata con quello che mi piaceva tanto, Daniele… Quella spagnola, che bambola. Ora mi sfugge il nome… adesso sta con un altro”.