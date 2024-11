Nella Casa del Grande Fratello, Clayton Norcross si è lasciato andare ad un’amara confidenza relativa al suo passato a Beauiful. L’attore statunitense ha spiegato che nel 1989 si ritrovò improvvisamente fuori dal cast della famosa soap opera, nella quale interpretava Thorne Forrester: “Tre giorni prima mi hanno detto ‘Non lo farai più', è stato uno shock”. Il concorrente è convinto che la decisione di licenziarlo sia scaturita dopo la sua richiesta di un compenso commisurato all’enorme successo della soap: “Ho deciso di andare via e non combattere contro di loro, perché secondo me è difficile vincere”.

“Mi dicono ‘La soap era bella, non la guardo più dopo la tua partenza’. È un bel complimento, grazie, ma la verità è una cosa più complessa. La verità è che mi hanno licenziato e non è una bella cosa da dire, però non è così semplice. Io ero il capitano del nostro sindacato, che protegge gli attori”, ha raccontato Norcross, che poi ha aggiunto di avere chiesto un compenso più elevato per gli attori a seguito del successo mondiale di Beautiful: “Ho visto che Beautiful è andato in 100 paesi. Loro vendono per migliaia e migliaia di dollari e non davano nulla a noi, ricevevamo una paga molto modesta per un lavoraccio, mi sono sentito arrabbiato. E ho parlato col cast: ‘Guarda, dobbiamo considerare, affermare, se loro vogliono dividere almeno mezzo percento di questo grandissimo successo di cui noi siamo parzialmente responsabili. Sei con me?’. Qualcuno mi ha risposto: ‘Molto pericoloso. Cosa facciamo?’".

Clayton Norcross ha poi confidato che quel licenziamento ha cambiato la sua vita: “Mi dispiace ma, qualche volta, quando mi sento isolato nel vostro Paese questo mi torna in mente perché ha cambiato la mia vita per sempre. Immagina questa grande popolarità, hai una casa, una macchina, una famiglia che sta crescendo e ti tirano il tappeto da sotto i piedi per un motivo che, secondo me, è molto brutto”.